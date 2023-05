Le modenesi alla tappa friulana delle World Series

Entra nel vivo la stagione del pattinaggio artistico su rotelle modenese, che si prepara ai campionati italiani in programma tra qualche settimana a Ponte di Legno (BS): nel frattempo sale di tono anche la stagione internazionale, con la seconda tappa, in programma a Trieste da oggi, del World Artistic International Series: dopo la prima tappa ad Asuncion in Paraguay, toccherà all’evento Friulano qualificare gli atleti per la fase finale in programma a San Juan, in Argentina, dall’11 al 18 giugno. Molti gli atleti modenesi in gara, partendo dalla campionessa mondiale di Solo Dance Singolo e Coppie Danza Roberta Sasso, dell’Invicta Modena, che esordisce nella categoria Senior: con lei anche la Junior Ginevra Ottaviani nel singolo Free, e lo Jeunesse Bryan Oviasuyi entrambi della Junior Sacca Modena, quest’ultimo in coppia con Margherita Zaccuri dell’ArciSpazio Piumazzo nella Coppia Danza. Nella società piumazzese saranno in gara anche la Junior Mathilda Pietrobuoni, sia nel singolo che in Coppia Danza, e la Cadetta Carlotta Bruzzi.