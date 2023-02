Le neroverdi a Pomigliano Si chiude la regoular season

Chiude la regoular season in trasferta domani (con fischio d’inizio alle 14,30) a Pomigliano d’Arco, il Sassuolo Femminile. Seste in classifica a pari merito proprio con la squadra campana, le neroverdi sanno già da tempo che la loro permanenza in serie A passa dalla poule retrocessione – cui accedono le ultime 5 in classifica – ma vincere oggi garantirebbe loro posizione più ‘comoda’ per affrontare quel che resta di un cammino ad alto rischio. La vittoria sul Como di una settimana fa da’ alle ragazze di Piovani il morale giusto, ma oggi servirà un’altra gara importante, che le metta al riparo dal Parma che, distanziato di un solo punto in classifica, le insidia da vicino.

La classifica Roma 45 punti; Juventus 37; Fiorentina 34; Inter 32; Milan 31; Pomigliano Femminile, Sassuolo 14; Parma Femminile 13, Como Femminile 11; Sampdoria 10.

La giornata Inter-Fiorentina; Como Femminile-Milan; Pomigliano Femminile-Sassuolo; Sampdoria-Roma; Juventus-Parma Femminile.