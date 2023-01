Le neroverdi a Roma cercano l’impresa

Cerca l’impresa sul campo della capolista Roma, il Sassuolo femminile. Settima in classifica e già condannato alla poule salvezza, la squadra di Piovani – cui il mercato sta aggiungendo parecchio, da ultima l’attaccante Daniela Sabatino, 380 gol in 20 di carriera – affronta la prima della classe con pochissimo da perdere. Le neroverdi in campo alle 14,30 al ‘Tre Fontane’.

La classifica. Roma 36 punti; Juventus 31; Fiorentina 28; Inter 26; Milan 25; Pomigliano Femminile 13; Sassuolo, Como Femminile 11; Sampdoria 10; Parma Femminile 7.