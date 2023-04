Le neroverdi centrano la salvezza grazie alla doppietta di Clelland

sampdoria

0

sassuolo

2

SAMPDORIA: Tampieri, Bonfantini, Spinelli. De Rita, Re, Oliviero, Baldi (28’ s.t. Regazzoli), Gago (37’ s.t. Rincon), Prugna (13’ s.t. Chuschieri), Pettenuzzo, Giordano. All. Mango (Fabiano, Conc, Mailia, Battistini, Pisani, Tarenzi)

SASSUOLO: Kresche, Philtjens (47’ s.t. Mella), Pleidrup (47’ s.t. Nagy), Bellucci, Brignoli (47’ s.t. Nowak), Sabatino (36’ s.t. Goldoni), Orsi, Tomaselli (29’ s.t. Sciabica), Clelland, Dongus, Filangeri. All. Piovani (Lauria, Goldoni, Hashemi, Monterubbiano, Brustia, Nagy)

Arbitro: Mirabella di Acireale (Iacovacci, Nichelino)

Reti: 39’ e 41’ s.t. Clelland

‘Strappa’ nel finale con una doppietta di Clelland, il Sassuolo Femminile, batte la Sampdoria e si regala la permanenza nella massima serie anche per la prossima stagione con quattro giornate di anticipo dopo una stagione in cui le cose sembravano proprio non andare per il verso giusto.

Già padrona, da subito, del ‘gironcino’ salvezza, la squadra di Piovani trova la quarta vittoria nelle ultime 5 gare (la sesta nelle ultime 8, stagione regolare compresa) e scava un solco incolmabile nei confronti delle ultime due posizioni. Eroe di giornata l’attaccante scozzese Lana Clelland, che decide con una doppietta una partita a lungo bloccata. Che il Sassuolo porta a casa grazie ad un’accelerazione che, nel finale di gara, lo spinge oltre le blucerchiate e a tagliare il traguardo di un’altra stagione in Serie A.