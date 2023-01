Le neroverdi in puole salvezza

sassuolo

0

fiorentina

1

SASSUOLO: Kresche; Dongus (17’ s.t. Sciabica), Filangeri, Pleidrup; Orsi (41’ s.t. Tudisco), Pondini (1’ s.t. Nagy), Jane, Brignoli, Philtjens; Monterubbiano (29’ s.t. Nowak), Clelland (29’ s.t. Bellucci). All. Piovani (Lonni, Lauria, Mella, Mak.

FIORENTINA: Baldi; Cafferata (36’ s.t. Erzen), Tortelli, Agard, Tucceri Cimini; Johannsdottir, Parisi, Severini (36’ s.t. Breitner); Boquete; Hammarlund (23’ s.t. Longo), Catena (23’ s.t. Kajan). All. Panico (Schroffenegger, Russo, Menta, Jackmon, Monnecchi.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi (Morotti, Brunetti, q.u. Pani di Sassari)

Reti: 39’ p.t. Agard

Note: ammonite Pondini, Pleidrup, Cafferata

La sconfitta contro la Fiorentina – la settima in 14 gare – condanna il Sassuolo Femminile a giocarsi la salvezza nella poule che prenderà il via dopo la stagione regolare. Il quinto posto che vale la salvezza diretta oggi è 14 punti sopra, le gare che restano al termine della regoular season 4 e i conti si fanno in fretta. Non tornano, in casa neroverde: alle ospiti basta un gol di Agard per far saltare il banco e consegnare la squadra di Piovani a limiti che la generosità non maschera. Perché le ragazze in neroverde la gara la fanno anche, creando occasioni che andavano sfruttate meglio, ma a vincere è la Viola.