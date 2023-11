Le neroverdi in svantaggio con il Milan. Poi un gol della Beccari ristabilisce la parità

Milan

1

Sassuolo

1

MILAN: Giuliani; Piga (9’ s.t. Fusetti), Andersen (26’ s.t. Mascarello), Swaby, Arnadottir (40’ s.t. Soffia); Vigilucci, Grimshaw; Dompig, Asllani (26’ s.t. Marinelli), Bergamaschi (40’ s.t. Guagni); Staskova. All. Ganz (Dubcova, Cernoia, Adami, Babb)

SASSUOLO: Durand; Orsi, Filangeri, Pleidrup, Santoro (41’ s.t. Brignoli); Pondini, Missipo, Philtjens; Beccari (41’ s.t. Sciabica), Zamanian, Clelland (26’ s.t. Kullashi). All. Piovani (Brustia, Sabatino, Kresche, Passeri, Nagy, Mella)

Arbitro: Rinaldi di Bassano

Reti: 3’ Bergamaschi (M), 6’ Beccari (S)

Note: espulso (46’ p.t.) il tecnico del Milan Ganz per proteste, ammonite Asllani, Filangeri

Le due ex più attese – Dubcova nel Milan, Sabatino nel Sassuolo – restano in panchina, e la gara tra Sassuolo e Milan non trova un padrone. Al Vismara finisce 1-1. Passa il Milan al pronti-via, il Sassuolo ricuce a strettissimo giro e da lì in avanti la gara vive di fiammate e occasioni, ma il pari resiste fino al 4’ di recupero. Consegnando alle contendenti una classifica ancora ostaggio delle note difficoltà: il Sassuolo allunga di un punto rispetto all’ultimo posto in classifica – oggi i punti di distanza sono 5 – ma non aggancia le rossonere, ancora seste in classifica con 8 punti.