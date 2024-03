Le pagelle. Corrado tatticamente perfetto. Abiuso un leone

SECULIN 6 Sul gol, riesce anche a toccare la sfera ma non riesce ad evitarlo. Fino all’episodio decisivo non era mai stato impegnato dall’attacco della Cremonese.

PONSI 6 Gara onesta a presidiare la sua zona, jellato a inizio recupero quando un suo fendente colpisce il legno alla destra di Jungdal.

ZARO 6 Sul gol lui chiude sul suo uomo e non può opporsi all’arrivo in corsa di Bianchetti da dietro. Per il resto controlla la sua zona di competenza senza grandi sbavature.

CAUZ 6 Anche per lui partita senza grosse macchie, fino all’episodio decisivo la Cremonese non trova grandi spazi nemmeno dalle sue parti.

OUKHADDA 5 Ritrova una casacca da titolare, ma si fa notare solo per due tiri imprecisi e un ‘ammonizione rimediata quando perde maldestramente un pallone. (1’ st Magnino 5,5 La lotta a centrocampo è una sua prerogativa, ma stavolta in più di un contrasto viene sovrastato fisicamente dai giocatori ospiti).

BATTISTELLA 6 Costringe all’intervento in tuffo Jungdal nei primi minuti del match, poi gioca un tempo di buona intensità. Nel finale di tempo sembra risentire di un problema fisico e Bianco lo toglie all’intervallo. (1’ st Santoro 6 Un tempo di grande agonismo. Spende nel finale un giallo intelligente per frenare una ripartenza grigiorossa, peccato perchè su quella punizione la Cremonese trova il gol).

GERLI 6,5 Gioca un grande primo tempo, e dopo un minuto costringe Jungdal ad un difficile intervento. Gestisce tanti palloni e corre per due, e inevitabilmente cala nel finale, non riuscendo tra l’altro ad impedire il cross di Sernicola sul gol di Bianchetti.

PALUMBO 6,5 Corre tantissimo e gioca anche lui un sacco di palloni, ma in alcuni momenti la fatica gli toglie un pizzico di lucidità e qualche giocata poteva terminare in un modo migliore. CORRADO 6,5 Tatticamente perfetto, questa volta non si limita a contenere ma è efficace anche in spinta. Su una imbucata di Palumbo leggermente lunga riesce a toccare verso la porta ma colpisce l’esterno del palo. (45’ st Bozhanaj sv).

GLIOZZI 6 Nei minuti in cui è in campo prima di arrendersi ad un problema al polpaccio, è vivo ed ha la più grande occasione della partita quando un tap in a colpo sicuro su una respinta di Jundal viene ribattuto sulla linea da Antov. (24’ pt Manconi 5,5 Si danna l’anima e sin qui siamo d’accordo. Ma in più di una ripartenza non riesce a gestire a dovere palloni che potevano diventare pericolosi). ABIUSO 7 Gara leonina, tanti palloni contesi alla difesa ospite e difesi per far salire la squadra. Tiene in costante apprensione la Cremonese, più di tutti avrebbe meritato un risultato diverso. Alessandro Bedoni