Le pagelle. Il fantasista si riscatta con l’assist

GAGNO 6 L’unico pallone che arriva nello specchio glielo scaglia... Guiebre in un provvidenziale anticipo su un avversario. Per il resto la sua serata al ’Rigamonti’ è fatta solo di buone giocate di piede.

RICCIO 6,5 Nella difesa a tre si trova a suo agio e non disdegna qualche folata offensiva mostrando buona tecnica.

ZARO 7 Aspettavamo un po’ tutti la sua prima zuccata vincente, e il lun go centrale la trova per una rete che vale tre punti, e soprattutto va a rimediare al penalty fallito pochi secondi prima da Tremolada.

PERGREFFI 6 Rientro da titolare per il capitano, che gioca una gara accorta nella quale nel finale stringe anche i denti dopo aver subito un colpo alla caviglia.

OUKHADDA 6,5 Scontata la squalifica, si ripresenta in campo giocando una partita positiva, con pochi errori in appoggio e buona attenzione difensiva. Nel recupero sfiora il gol del raddoppio con un gran tiro che Lezzerini devia sulla trasversale. MAGNINO 6,5 Fino al rigore fallito da Tremolada le uniche conclusioni verso la porta sono le sue, anche se non fortunatissime. Nella battaglia di centrocampo si trova come sempre a suo agio.

GERLI 7 Bravo nel gestire palloni e alla bisogna anche arcigno in contenimento e quando c’è da ricorrere al fallo lo fa. E soprattutto nel traffico trova sempre una via di uscita per la sfera. GUIEBRE 6 Bene nel primo tempo, quando in un paio di occasioni prova a pungere sulla fascia sinistra. In difesa è un pizzico più in affanno, e dopo il giallo subito a metà ripresa Bianco prudentemente lo toglie. (27’ st Cotali 6 Spinge poco sulla fascia ma allo stesso tempo non rischia mai in fase difensiva).

MANCONI 6 Frizzante nei primi minuti con una conclusione sull’esterno della rete, si appanna un po’ col passare dei minuti ma ha la circostanza attenuante di una condizione fisica non ottimale. (13’ st Tremolada 6 Rigore è quando arbitro fischia, diceva qualcuno, noi aggiungiamo che i rigori si sbagliano solo se si prende la responsabilità di tirarli. Il fantasista gialloblù si fa ipnotizzare da Lezzerini, ma sul corner seguente serve a Zaro la palla da tre punti. Da rimarcare comunque anche il lancio a Strizzolo che va a conquistare il penalty).

PALUMBO 6 Gioca più avanzato del solito, spende parecchie energie e nella ripresa lentamente la fatica si fa sentire. (13’ st Bozhanaj 6 Seconda presenza per il giovane trequartista, che entra in partita conquistando subito una punizione dal limite come a Bari. Abbiamo l’impressione che troverà sempre più spazio; 47’ st Battistella sv) FALCINELLI 6,5 Nel primo tempo si danna l’anima facendo reparto da solo, anche se sono pochi i palloni che gli arrivano in area. Un giocatore della sua esperienza raramente non fa sentire il suo contributo. (13’ st Strizzolo 6,5 Non si vede per lunghi tratti, ma al primo pallone utile va a conquistare il penalty poi fallito da Tremolada. Nel finale è prezioso a conquistare palloni preziosi nel forcing bresciano).

Alessandro Bedoni