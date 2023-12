Le pagelle. Il penalty lo conquista Falcinelli, Manconi si è perso

GAGNO 6 La prodezza nel finale su Krollis non basta perchè nel prosieguo dell’azione non può fare nulla sul colpo di testa di Gelashvili. Nel gioco con i piedi ‘regala’ qualche brivido di troppo.

PONSI 5 Un tempo e qualcosa costellati da errori sui cross e più di un pallone perso nei contrasti con gli avversari. Dà l’impressione di non entrare mai completamente in partita. (9’ st Oukhadda 5 Gioca quasi solo in copertura, nel finale prima un intervento sospetto assai su Antenucci poi nella stessa azione consente a Salvatore Esposito un cross troppo agevole in occasione del pari spezzino).

ZARO 6 Meglio rispetto alle ultime due prestazioni, usa molto fisico e mestiere controllando nella sua zona gli avanti spezzini.

CAUZ 6 Gli sfugge Gelashvili nella mischia del gol bianconero, peccato perchè sin lì aveva giocato una partita di grande spessore.

COTALI 6,5 Partita attenta e non solo in fase di interdizione. Si affaccia nella trequarti spezzina in più di una occasione e non è fortunato quando un suo tiro da fuori viene alzato in corner dalla difesa di casa.

MAGNINO 5,5 Capitano di giornata, forse condizionato dal giallo preso dopo pochi minuti non fa errori determinanti ma appare meno efficace del solito in interdizione.

PALUMBO 7 Inesauribile. La sua gara è paragonabile ad un motore diesel, parte piani e cresce con il passare dei minuti. Freddo nel trasformare il rigore e geniale in un assist stupendo che però Duca spreca calciando piano verso Zoet.

DUCA 5,5 La rete fallita nel finale sul bellissimo assist di Palumbo pesa come un macigno sulla sua valutazione, perchè se l’avesse sfruttata ora staremmo parlando di un’altra partita. Resta un tiro velenoso a inizio ripresa sventato in angolo da Zoet. (48’ st Riccio sv).

TREMOLADA 6 Rientra dopo due esclusioni consecutive, e gioca una gara pratica con pochi fronzoli, senza però trovare assist pericolosi per i compagni. (25’ st Battistella 6 Entra con il piglio giusto, e sfiora anche il gol con un bel tiro da fuori che finisce alto).

MANCONI 5 Il giocatore brillante di inizio stagione si è un po’ perso e anche al Picco non riesce ad essere palpabile. Nel finale di tempo si crea un’occasione interessante ma ne esce un tiro telefonato verso Zoet. (1’ st Gerli 6,5 Il suo ingresso regala migliori geometrie al centrocampo canarino. Non può evidentemente essere ancora al top, ma ha tempo di ritrovare condizione e ritmi partita da qui alla fine della sosta).

FALCINELLI 6,5 Nel primo tempo fatica. Bravo a conquistare il penalty del vantaggio gialloblu inducendo all’errore Gelashvili (25’ st Strizzolo 5 Si sobbarca il peso dell’attacco gialloblù nel finale ma non riesce a combinare molto. Nell’azione del gol va ad aiutare in difesa ma finisce per tenere in gioco Gelashvili).

Alessandro Bedoni