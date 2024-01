Le pagelle. Palumbo e Gerli padroni a centrocampo. Bene la difesa

SECULIN 6,5 Ritrova la maglia da titolare proprio contro la squadra con cui all’andata aveva fatto numeri da supereroe. Stavolta però non c’è bisogno della criptonite per respingere le uniche insidie sui tiri di Estevez e Di Chiara.

RICCIO 7 Ha davanti a lui due clienti potenzialmente scomodi come Mihaila prima e Partipilo poi, ma non lascia loro grandi spazi per incidere.

ZARO 7 Di testa sono quasi tutte sue, ed anche in uscita gestisce più di un pallone con sicurezza.

CAUZ 7 Anche nella sua zona gli attaccanti ducali non trovano spazi giocabili, soprattutto nella ripresa quando cresce con il passare dei minuti.

PONSI 7,5 La giornata da non dimenticare. Prima l’assist per la rete di Abiuso, poi il suo primo gol in maglia canarina, ovvero la rete che mette in ghiaccio la partita, la sua gara del riscatto.

BATTISTELLA 7,5 Conferma la grande crescita mostrata a Palermo. Gran botta da fuori che sblocca il match, ed assist delizioso per il 3 a 0 di Ponsi. In mezzo ai due episodi gara deliziosa a centrocampo.

GERLI 7 Lavora e nasconde tanti palloni a centrocampo rendendo spesso inutile il pressing parmense quando il Modena riconquista palla. Un metronomo che detta il tempo al resto dell’orchestra. (46’ st Mondele sv. Seconda presenza, anche stavolta contro il Parma).

PALUMBO 7,5 Una gara in cui quantità e qualità trovano una fusione perfetta, più di una volta gli avversari per fermarlo devono ‘massaggiargli’ le caviglie. E in più il suo grande lavoro lascia respiro alle giocate di Gerli. (24’ st Bozhanaj 6,5 Entra con la testa giusta, buttandosi senza paura nella mischia. Nel finale è un pizzico egoista quando tenta il tiro ignorando un paio di compagni liberi, ma sul 3 a 0 ci può stare).

CORRADO 6,5 Un pallone pericoloso perso a inizio gara, ma che non va di inficiare una prova che lo conferma giocatore solido sulla fascia sinistra, anche come quinto di centrocampo. (24’ st Cotali 6 Entra con la gara che ha già imboccato un’inerzia non invertibile, ma dà comunque un buon contributo nel tenere alta la squadra).

GLIOZZI 6 Sta lentamente ritrovando condizione, e sia pur senza essere pericoloso la sua presenza al centro dell’attacco contribuisce a creare spazi per Abiuso. (12’ st Strizzolo 6 Va a completare il lavoro di Gliozzi conferendo anche lui la presenza fisica che serve in avanti).

ABIUSO 7,5 Quando il Parma preme nelle fasi iniziali del match, è bravo a difendere più di un pallone consentendo alla squadra di salire. Bravo nell’occasione del 2 a 0, quando prima addomestica con abilità l’assist di Ponsi, per poi battere Chchizola con freddezza da veterano. (12’ st Magnino 6 Il suo ingresso dona l’intensità a centrocampo che serve per bloccare gli ultimi tentativi di risalita dei ducali). Alessandro Bedoni