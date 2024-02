Le pagelle. Palumbo non brilla, serata sfortunata per Zaro

SECULIN 6 Sui due gol subiti non può fare gran chè, rimane il prodigio su Canestrelli nel primo tempo.

RICCIO 6 Gli rimane in gola l’urlo per il suo primo gol, annullato per off-side sui titoli di coda. Per il resto partita onesta.

ZARO 5 Tiene in gioco Mlakar sul primo gol del Pisa e si fa anticipare da Canestrelli sul secondo. Subisce da Valoti che costa il rosso al pisano, ma questo cambia di poco la valutazione di una serata sfortunata.

CAUZ 6 Chiusure puntuali in fase difensiva, soprattutto quando la squadra è in superiorità numerica sale spesso a dare manforte alla manovra offensiva. SANTORO 5 Forse ingannato dal vento, si fa superare da Mlakar sull’1 a 0 pisano. Già ammonito, a inizio ripresa rischia seriamente il rosso per un fallo evitabile, infatti Bianco lo toglie subito dopo. (4’ st Ponsi 6 Parte a destra e finisce a sinistra. Colpisce un palo ma in sospetto fuorigioco).

BATTISTELLA 5,5 Partenza incoraggiante, poi viene sovrastato dal centrocampo ospite e non riesce a trovare il passo. (10’ st Magnino 6 Si butta nella mischia e, anche senza brillare, fa il suo).

GERLI 6,5 Ancora una volta è l’unico che prova a dettare i tempi alla squadra e gioca la solita grande quantità di palloni, non disdegnando la fase difensiva.

PALUMBO 5,5 (nella foto) Nella prestazione del Modena mancano il suo dinamismo e soprattutto la sua recisione negli appoggi in una serata opaca. (10’ st Duca 5,5 Si fa notare quasi solo per un’ammonizione ricevuta, non riuscendo a dare un contributo tangibile con la squadra in superiorità).

CORRADO 5,5 Meno brillante rispetto alle ultime uscite, soprattutto in spinta quando non è preciso sui traversoni nell’area avversaria. (26’ st Manconi 5,5 Entra con la squadra in superiorità numerica, non incide).

GLIOZZI 6 Gioca con la tipica voglia dell’ex, e in pochi minuti prima offre ad Abiuso una gran palla poi costringe il portiere pisano agli straordinari con una girata acrobatica. Poi quando il ritmo della gara cala un po’ si adatta anche lui. (10’ st Strizzolo 6,5 Ritrova il gol che gli mancava dalla terza giornata, con una girata da terra che illude i gialli. Nel finale reclama un rigore quando è cinturato in maniera più che sospetta).

ABIUSO 6,5 Impegna subito Loria ad un grande intervento su assist acrobatico di Gliozzi, a inizio ripresa è bravo a sfruttare un pallone spinto dal vento e ad anticipare Canestrelli insaccando il gol dell’1 a 1.

Alessandro Bedoni