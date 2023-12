Le pagelle. Per una volta Gagno sbaglia. Bozhanaj dà di nuovo la scossa

GAGNO 5 Sfortunato nella mischia che genera la rete decisiva di Gabrielloni, ma scriteriato nell’uscita su Verdi che genera il penalty, non valuta che l’attaccante comasco stava portandosi col pallone in una posizione non proprio pericolosissima.

PONSI 6 Partita con un paio di buone diagonali difensive. Provoca la punizione da cui nasce la seconda rete comasca, ma le immagini evidenziano che il fallo era inesistente. Nella mischia decisiva non è reattivo.

ZARO 6 Bravo e reattivo quando in mischia trova la zampata per il pari provvisorio dei gialli, meno attento quando sull’azione del rigore di Verdi è il primo a farsi saltare.

PERGREFFI 6 Più che farsi saltare in occasione del rigore, dà l’impressione di voler evitare il contatto Per il resto gara sufficiente.

COTALI 6 Gara attenta in fase difensiva, dal suo piede parte il cross che genera la mischia che porta alla rete di Zaro. (25’ st Riccio 6 Al rientro dall’infortunio, gioca senza grossi nei)

MAGNINO 6 Parte sulla sinistra di centrocampo, passando nella sua zona consueta nella ripresa, per poi chiudere da regista arretrato. Gamba e sacrificio.

PALUMBO 6,5 Un’altra gara in cui gestisce tantissimi palloni, con corsa e qualità. Nel finale passa sulla sinistra, e nel forcing finale va a mettere un gran pallone sulla testa di Strizzolo che però devia a lato.

DUCA 5,5 Meno brillante rispetto ad altre occasioni, anche perchè comincia la gara sulla fascia a lui meno usuale. Rischia grosso quando, già ammonito, calcia via con rabbia il pallone dopo che Camplone gli ha fischiato un fallo contro. (44’ st Abiuso sv Del suo mini spicchio di gara gli resta il rimpianto di un colpo di testa che Semper respinge con un mezzo miracolo sui titoli di coda su un bel cross di Giovannini).

TREMOLADA 5 Un bel tiro a inizio ripresa deviato in angolo da Semper non rivaluta una prestazione costellata da troppi errori, con più di un traversone sbagliato malamente. (7’ st Bozhanaj 6,5 Con il suo ingresso il Modena riconquista campo e comincia a creare occasioni, ci prova da fuori e Semper gli nega il gol con un bell’intervento).

FALCINELLI 6 Da unica punta fatica non poco, ma ha il merito di mettere Zaro in condizioni di battere in rete nell’occasione del pari canarino (25’ st Strizzolo 6,5 Il suo ingresso porta peso alla fase offensiva. Ha una grande occasione da gol quando parte solo lanciato da Bozhanaj ma viene steso da Odenthal. Prima Camplone dà punizione e cartellino rosso, poi cancella il fallo dopo un consulto al Var. L’impressione è che il fallo comunque ci fosse...).

MANCONI 5,5 Gara in cui si vede poco e nella quale non riesce mai a rendersi pericoloso (44’ st Giovannini sv Riappare sugli schermi dopo lunga assenza, e in pochi minuti prima mette sulla testa di Abiuso un gran pallone poi al 97’ calcia alto di sinistro l’ultimo pallone del match).

Alessandsro Bedoni