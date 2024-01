Le pagelle. Pergreffi, brutto pomeriggio. Questo Abiuso merita più spazio

GAGNO 5,5 Non ha delle gravi colpe su tre dei gol subiti, poteva fare qualcosa di più sulla prima rete di Soleri.

PONSI 5 Parte male, prima si becca un giallo dopo pochi minuti poi innesca la prima rete del Palermo rimettendo inspiegabilmente in campo un pallone destinato sul fondo. Fa il cross per il gol di Battistella, ma è poco (12’ st Riccio 6 Fatica a destra sullo spumeggiante Di Mariano, ma salva miracolosamente su Mancuso quando la gara era ancora sul 2 a 2).

ZARO 5,5 Luci ed ombre. Da un suo colpo di testa nasce il tap-in di Abiuso, poi qualche sbavatura ed è correo con Pergreffi sulla rete del 3 a 2.

PERGREFFI 5 (foto a sinistra) Brutto pomeriggio. Perde Segre sull’ 1 a 0, sfortunato sulla rete di Brunori perchè l’arbitro non vede un fallo apparso abbastanza evidente, si fa infilare da Soleri sul gol del 3 a 2.

CORRADO 6 Gara diligente, spinge quando può e comunque non fa danni in fase di contenimento.

MAGNINO 5 Dà fin da subito l’impressione di essere in difficoltà, spesso deve ricorrere al fallo e complice un influenza patita in settimana non mostra la freschezza che lo ha contraddistinto in altri momenti della stagione. (1’ st Strizzolo 6 Porta muscoli nella ripresa in fase offensiva e appare in crescita rispetto alle ultime uscite).

GERLI 6 Il suo lo fa, gioca con un problema a un flessore, ma prova a dare ordine al centrocampo giocando diversi palloni.

BATTISTELLA 6,5 Segna un bel gol di testa e in generale mostra corsa e lucidità giocando una buona gara sfiorando anche il bis da lontano...

TREMOLADA 5,5 Calcia nel primo tempo più di un corner che mette in difficoltà la difesa rosanero, in uno sfiora addirittura la segnatura diretta. Ma a parte le giocate su palla inattiva non fa molto di più.(12’ st Bozhanaj 5,5 Calcia la punizione che genera il 2 a 2, poi non incide sul terreno allentato dalla pioggia). MANCONI 5,5 Nel recupero del primo tempo si fa anticipare quando sta per calciare a tu per tu con Pigliacelli. Meglio nella ripresa, soprattutto quando si sacrifica in contenimento. (34’ st Palumbo 5 Quel colpo di tacco lezioso ed inutile all’89’, che involontariamente avvia l’azione del terzo gol del Palermo, è difficilmente accettabile da un giocatore della sua esperienza). GLIOZZI 5 Non è al top della condizione. Lotta per un tempo ma senza ottenere risultati apprezzabili. Da rivedere e da aspettare. (12’ st Abiuso 6,5, foto a destra, Segna il gol del 2 a 2 in tap in dopo che Pigliacelli non trattiene il colpo di testa di Zaro, e sfiora nel recupero il 3 a 3 con un bel colpo di testa fuori di un soffio. Oggi come oggi meriterebbe più spazio).

Alessandro Bedoni