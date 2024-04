Le pagelle. Ponsi timido e impacciato. Tremolada, il guizzo non arriva

SECULIN 5,5 Reattivo a inizio gara sulla staffilata di Sibilli, è invece in ritardo, sia pur coperto, sul tiro di Pucino, che non è né forte né angolato. Da lì in avanti non viene più impegnato dalle punte baresi.

RICCIO 5,5 Gara nella quale tradisce insicurezza, soprattutto quando è chiamato a gestire palloni in impostazione.

ZARO 6 Limita al minimo le sbavature difensive, tenendo bene la posizione sugli attacchi degli ospiti. Limita al minimo sindacale gli sganciamenti offensivi. PERGREFFI 5,5 Provoca il corner che genera il pareggio del Bari con un rinvio sbilenco che poteva avere anche conseguenze peggiori nell’immediato. Sul finire del primo tempo ha un problemino fisico che pare limitarlo un attimo nei minuti seguenti. (33’ st Battistella sv Prova qualche percussione generosa nei minuti finali, ma sbatte contro il muro ospite).

PONSI 5 Una bella diagonale che sventa un’occasione del Bari nel primo tempo è l’unica cosa positiva in una gara timida e impacciata nella quale gioca quasi solo palloni all’indietro. MAGNINO 5,5 D’accordo, quando c’è da lottare in mezzo al campo l’anima ce la mette sempre, ma la gestione del pallone è costellata da qualche errore di troppo.

PALUMBO 6,5 Gioca con i postumi di una influenza, ma nonostante questo è l’unico giocatore del Modena che prova a dare qualità al gioco. Impegna subito Brenno con una fucilata da lontano poi lo batte con un penalty calciato in modo perfetto. Col senno del poi almeno un’altro quarto d’ora poteva essere lasciato in campo. (16’ st Tremolada 5,5 Prova a dare ordine negli ultimi venti metri ma non trova mai il guizzo per creare situazioni pericolose).

SANTORO 5,5 Schierato nella sua posizione più congeniale, parte in modo gagliardo nel primo tempo poi lentamente la sua azione si appesantisce e non replica la bella prova di Cittadella.

CORRADO 5 Si propone spesso sulla fascia sinistra e riceve più di un pallone, ma i cross sono da dimenticare. (1’ st Cotali 5,5 In fase difensiva fa il suo, ma anche lui quando c’è da spingere è lento e impacciato).

MANCONI 5,5 Da un suo tiro ribattuto dal braccio di Vicari nasce il penalty dell’effimero vantaggio gialloblu, ma non basta per meritare la sufficienza dopo un primo tempo nel quale combina pochissimo. (16’ st Gliozzi 5,5 Non tocca palloni in attacco e quando prova ad andarli a cercare non li trova, sempre raddoppiato dai difensori ospiti). ABIUSO 5 Un colpo di testa fuori nel primo tempo e poco di più. Gli arrivano diversi palloni ma fatica ogni volta a controllarli, non riuscendo neppure a fare le solite sponde per il compagno di reparto. (25’ st Strizzolo 6 In pieno recupero sta per capitalizzare l’unico pallone giocabile che arriva nella sua zona, ma il suo colpo di testa si infrange sull’interno del palo a Brenno battuto. Quando non gira, non gira).

Alessandro Bedoni