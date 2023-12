Le pagelle. Riccio si fa saltare, male Bozhanaj

GAGNO 5 Colpe specifiche solo sul quarto gol, d’accordo che Pergreffi si fa sovrastare ma Pickel colpisce di testa nell’area piccola. Comunque le reti sono sempre quattro e in generale il portiere canarino non mostra troppa sicurezza.

RICCIO 5 In occasione del primo gol si fa sfuggire Collocolo che lo salta e calcia indisturbato. Come col Cittadella un suo errore costa un gol. (12’ st Falcinelli 5,5 Entra con la nave gialloblu già in affondamento e non riesce a dare un contributo palpabile. Poi subisce una botta e rimane in campo nel finale per onor di firma).

ZARO 5 Conferma un momento non felicissimo. Non ha responsabilità specifiche sulle reti ma quando l’avversario ne fa quattro in meno di un tempo tutti i difensori vanno dietro la lavagna.

PERGREFFI 4,5 Sull’azione del terzo gol è in ritardo su Coda che lo salta in velocità, e calcia sul palo prima del tap in vincente di Ghiglione. Male sul quarto gol quando si fa sovrastare da Pickel.

OUKHADDA 5 Suo il cross sullo 0 a 0 dove Guiebre non arriva di un soffio. Da lì in avanti gara nella quale dà poco in fase offensiva rifugiandosi spesso in passaggi verso il portiere.

MAGNINO 5 Non riesce a dare sufficiente filtro a centrocampo e anche la difesa ne risente. In fase di impostazione non riesce a dare un contributo accettabile.

PALUMBO 5,5 L’unica percussione di una certa pericolosità dei canarini nel primo tempo è sua, quando si procura un’occasione sventata in corner. Corsa e abnegazione non bastano ad evitare il naufragio. (29’ st Gerli sv Manciata di minuti per fargli ritrovare un minimo di ritmo partita).

DUCA 5,5 Nel primo tempo agisce più da trequartista che mezzala e fatica a tratti a trovare la posizione. Ma è l’unico che prova a combinare qualcosa, regalando anche un buon pallone a Strizzolo che fallisce un gol facile facile.

GUIEBRE 4 Parte anche benino, poi prima si becca un’ammonizione per una brutta entrata poi letteralmente regala il raddoppio alla Cremonese con un maldestro passaggio indietro a Gagno. Frastornato, esce prima dell’intervallo (39’ pt Manconi 5 L’unica volta che si vede è in occasione di un’azione personale troppo egoistica che poteva valere almeno il gol della bandiera ma calcia fuori).

BOZHANAJ 5 Come col Cittadella soffre la fisicità degli avversari e non trova mai spunti degni di nota. Anche per lui l’uscita arriva prima del 45’ (39’ pt Cotali 5,5 Si limita a tenere la posizione in una gara già praticamente finita).

STRIZZOLO 4,5 Potrebbe tentare di riaprire la partita ma da pochi passi ancora una volta sbaglia un gol tutt’altro che difficile calciando addosso a Jungdal. L’errore è grave perchè, anche se si era già sul 3 a 0, accorciare le distanze poteva ancora dare un senso alla ripresa. (1’ st Bonfanti 5,5 Entra quando la squadra è già sotto di quattro gol, ma non basta un tiro deviato in angolo da Jungdal per meritare una sufficienza stiracchiata).

Alessandro Bedoni