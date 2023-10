Le pagelle. Zaro in crescendo, sicurezza Riccio

SECULIN 6,5 Chiamato in causa all’ultimo minuto per il forfait di Gagno, gioca con buona sicurezza. Sul gol di Dionisi non può far nulla, pochi minuti prima è reattivo su una rovesciata ravvicinata di Raimondo.

OUKHADDA 6 Qualche sbavatura veniale e nel complesso gara generosa grazie a una buona condizione fisica, testimoniata da un bel coast to coast nel recupero.

RICCIO 6,5 Si sta conquistando sempre più spazio nella difesa canarina e anche in questa occasione dimostra sicurezza nella sua zona di competenza, senza disdegnare puntate offensive.

ZARO 7 Gioca una gara in cui cresce con il passare dei minuti, in cui svetta di testa su tantissimi palloni ed anche in uscita palla al piede mostra consapevolezza dei propri mezzi.

CAUZ sv La sua gara dura meno di un quarto d’ora, è costretto ad uscire per un problema fisico. (13’ pt Ponsi 6,5 Entra subito in partita con testa e gamba, Attento in fase difensiva, anche in spinta dà il suo contributo buttando in mezzo più di un traversone).

MAGNINO 6,5 Suo il tiro non trattenuto da Iannarilli che genera il raddoppio di Falcinelli, Prima e dopo la solita gara di sostanza a battagliare nelle trincee di centrocampo.

GERLI 7 L’abbiamo detto ormai tante volte, ma ci ripetiamo volentieri affermando che è giocatore assolutamente imprescindibile nello scacchiere canarino. Un’altra partita che dipinge alla perfezione il concetto di un giocatore di lotta e di governo.

PALUMBO 7 Quantità e qualità in ogni zona del campo nella più classica gara dell’ex, che condisce con il suo primo gol in canarino. Quando la benzina comincia inevitabilmente a finire, Bianco lo toglie. (21’ st Pergreffi 6 Entra quando Bianco avanza Ponsi sulla linea di centrocampo, e gioca uno spicchio di gara nel quale non va mai in sofferenza).

DUCA 7 È l’unico superstite della squadra che fece la serie D cinque anni fa, e questo testimonia la sua crescita costante. Il Var gli toglie la gioia del suo primo gol in B a inizio gara, ma non ci sta a pensare troppo su giocando una porzione di gara di grande dinamismo. (7’ st Manconi 6 Prova a tenere su la squadra quando la Ternana prova a reagire, e il suo lo fa, impegnando in una occasione Iannarilli). TREMOLADA 6 Gioca con pochi fronzoli, ma manca un pizzico di incisività. Prova l’eurogol da centrocampo vedendo Iannarilli fuori dai pali, ma il pallone finisce fuori. (22’ st Bozhanaj 6,5 Idee chiare su ogni pallone che tocca, si sta ritagliando il suo spazio con continuità). STRIZZOLO 6 Mezzo voto in meno per la rete che si divora quando calcia alto un imbucata deliziosa di Duca. Bravo comunque a fare reparto da solo senza mai lasciare troppo spazio tra sé e i centrocampisti in appoggio. Toccato duro,esce zoppicando (7’ st Falcinelli 6,5 Rapace nel raddoppio quando trova il tap in vincente su una difettosa respinta di Iannarilli. Nel complesso una porzione di gara nella quale cerca in un paio di occasioni di concretizzare, senza troppa fortuna, le ripartenze della squadra).

Alessandro Bedoni