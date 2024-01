Le parole di Gerli. "Parma? Non partiamo sconfitti. La squadra c’è e vuole rilanciarsi»

A margine della presentazione di ’L’acqua è vita’ di Rock no War, con Fabio Gerli a rappresentare la squadra, c’è stato anche un momento per parlare con il metronomo canarino del non facile momento della squadra e dell’immediato futuro, leggi il derby con il Parma di sabato pomeriggio. "Direi che la gara veramente negativa di quest’ultimo periodo è stata quella di Cremona, perchè secondo me a La Spezia abbiamo fatto una buona partita. Col Brescia è da cancellare la prima mezz’ora, poi a Palermo abbiamo dimostrato, al di là della sconfitta, che non siamo una squadra morta. È vero che ultimamente prendiamo gol con troppa facilità, quello sì, però siamo vivi e continuiamo a lavorare cercando di ripartire dalle certezze che abbiamo. Al ’Barbera’ secondo me abbiamo già fatto dei passi in avanti, adesso pensiamo alla prossima gara che non sarà facile". Appunto, il Parma che scenderà al Braglia da capolista indiscussa. "È la squadra più forte del campionato e lo ha dimostrato. Sarà una gara difficile, ma nonostante il momento difficile noi ci crediamo. Come sto? Ho avuto qualche problemino fisico, indipendente comunque dall’infortunio che avevo avuto, una borsite sul tallone che mi ha creato un problema al flessore. Questa settimana ho lavorato a parte un paio di giorni, ma ora sto lavorando con il resto del gruppo e sabato sarò regolarmente a disposizione". Dopo il derby vittorioso con la Reggiana, il momento difficile che ha generato un po’ di negatività attorno alla squadra: "Beh, si leggono tante cose, ma fanno parte del calcio. Ognuno fa il suo lavoro e noi cerchiamo di non farsi condizionare. È chiaro che un pizzico di negatività si avverte, però è giusto ricordare che in fondo siamo al nono posto, e che fino a Cremona avevamo fatto un ottimo campionato. Non sono due o tre partite che devono condizionare il nostro andamento. Col Parma non ci sentiamo sconfitti in anticipo".

Alessandro Bedoni