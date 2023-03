"Le punte italiane in realtà ci sono"

"Dà fastidio sentire Mancini dire che non ci sono attaccanti italiani? Sicuramente sì, perchè in realtà ci sono. Ma non parlo per me, dico proprio in generale. Credo sia una cosa che può dare fastidio, ma anche uno stimolo per fare sempre di più e far ricredere chi dice il contrario". Lo ha dichiarato l’attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti (foto) a margine della presentazione del 18° Torneo Amici dei Bambini. "La stagione deve ancora finire, le somme le tiriamo sempre alla fine. Stiamo facendo grandi progressi tra l’andata e il ritorno - ha dichiarato -, e vedremo come andrà a finire per il Sassuolo. Rimpianti con l’Inter? Assolutamente no".