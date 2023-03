Le ragazze di Piovani a Parma per sfruttare il momento positivo

A caccia del poker, e di altri tre punti che, a occhio e classifica alla mano, varrebbero doppio. Il Sassuolo Femminile, che ha cominciato come meglio non avrebbe potuto la poule salvezza battendo 3-0 la Sampdoria, cerca un altro acuto in quel di Parma. Si gioca alle 12,30 e l’auspicio è che il pranzo non vada di traverso alle ragazze di Piovani, che vivono un ottimo momento di forma – tre vittorie, nessun gol subito e sette fatti nelle ultime tre uscite – ma contro il Parma, nel corso della stagione regolare, hanno sempre sofferto, portando a casa giusto un punto in due partite. "Ma – ha detto l’attaccante Clelland in settimana – quello era un altro Sassuolo: oggi stiamo bene". Quanto al ‘gironcino’ che vale la salvezza, dopo il pari di ieri tra Sampodoria e Como, la classifica vede il Sassuolo davanti a tutte con 20 punti, seguito dal Pomigliano, che oggi riposa, a 17: se le ragazze di Piovani vincono si mettono a +10 dal Parma terz’ultimo, ma soprattutto a +11 e +12 rispetto alle ultime due posizioni, occupate da Como e Samp, che sono quelle che ‘scottano’ e valgono la retrocessione. Inutile sottolineare come questa seconda gara della poule retrocessione sia ostacolo che, se superato, vale mezza salvezza o quasi…

s.f.