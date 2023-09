Le ragazze di Piovani contro la Fiorentina

Comincia oggi pomeriggio alle 18, da Firenze, il settimo campionato nella massima serie del Sassuolo Femminile. La squadra del confermato Gianpiero Piovani – per il tecnico bresciano sesta stagione sulla panchina neroverde – riparte dal sesto posto della stagione scorsa e da un gruppo che, pur rinnovato, ha mantenuto gli asset più importanti della stagione scorsa (gli attaccanti Clelland e Sabatino, la stagione scorsa per loro 15 dei 36 gol delle neroverdi) e punta alla parte della classifica – le prime cinque posizioni – che gli garantirebbe la poule scudetto. Contro la Fiorentina, oggi, il primo di una lunga serie di esami per l’altra metà del cielo neroverde. LA GIORNATA. Fiorentina-Sassuolo; Pomigliano Femminile-Juventus; Come Femminile-Napoli Femminile; Milan-Roma; Sampdoria-Inter;