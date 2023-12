Le ragazze di Piovani ospitano la Viola

In campo anche il Sassuolo Femminile, oggi alle 18. Al Ricci arriva infatti la Fiorentina: avversario tosto, cui le ragazze di Piovani chiedono quei punti che permetterebbero loro si scavalvare il Milan e agganciare il sesto posto. Vedremo cosa ne pensa la Fiorentina, che in classifica è terza e ha più del doppio dei punti del Sassuolo: per batterla, all’altra metà del cielo neroverde servirà un’autentica impresa

La giornata Inter-Sampdoria 1-1; Napoli Femminile-Como Femminile 0-0; Roma-Milan 2-1; Juventus-Pomigliano Femminile 4-0; Sassuolo-Fiorentina