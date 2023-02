Le ragazze di Venco frenano Trento ferma la striscia positiva

Sassuolo

0

Trentino

3

(1825 2325 2325)

BSC MATERIALS SASSUOLO: Scacchetti 2, Pistolesi 15, Civitico 9, Busolini 9, Bondavalli 1, Manfredini 5, Pelloni (L1), Martinez Vela 6, Dhimitriadi, n.e. Rosculet, Masciullo, Guarino, Cappellini L. (L2); all.: Venco.

ITAS TRENTINO TRENTO: Mason 14, Moretto 10, Dehoong 14, Michieletto F. 11, Fondriest 5, Bonelli 5, Parlangeli (L1), Meli, n.e. Serafini, Libardi (L2), Stocco, Joly, Bisio, Michieletto A.; all.: Saja.

Arbitri: Scotti (VB) – Mesiano Marta (BO).

Note: Durata set 25’ 27’ 30’ per un totale di 82’; Sassuolo 47 su 64 (B.S. 8, Vinc. 4, Muri 2, 2^ L. 6, E.P. 8); Trento 59 su 75 (B.S. 10, vinc. 5, Muri 6, 2^ L. 4, E.P. 7).

Trento chiude la striscia positiva della Bsc Materials, che durava da sette gare in campionato, ed infligge alle ragazze di Venco una sconfitta che non fa una grinza, ma che oggettivamente è troppo severa: Sassuolo paga gli errori fatali nel secondo set, ed ancor più nel concitato finale della terza frazione, non riuscendo a prolungare una gara che comunque le biancoazzurre hanno affrontato con evidenti problemi a muro, dove quasi mai sono riuscite a fermare le attaccanti ospiti, ed ancora più in ricezione, dove una volta tanto Pelloni è stata al di sotto dell’ottimo standard fino a qui dimostrato, cosa che ha acuito i problemi in fase conclusiva delle padrone di casa. Se a questo aggiungiamo la serataccia della ’enfant prodige’ Linda Manfredini, che si salva solo in battuta, ed i problemi fisici, che hanno costretto Venco a provare a partire con la Bondavalli, prima di gettare nella mischia una coraggiosa Martinez Vela, alle prese con un problema ai muscoli addominali, ecco che la sconfitta trova una sua logica, al di là del fatto che Trento abbia ampiamente meritato la leadership della classifica, che detiene con merito. Che sarebbe stata una giornata storta è apparso subito chiaro, con Trento che porta a casa la prima partita: dal secondo set in poi però, anche con l’ingresso di Martinez, la Bsc entra in partita, e per lunghi tratti gioca alla pari, arrivando quasi a concretizzare una difficile rimonta, prima che il muro di Moretto schianti i sogni. La terza frazione è la migliore per la Bsc, che parte bene, e pur se a strappi sembra in grado di prolungare la partita: purtroppo sul 20-19 arriva un clamoroso errore in attacco che Trento sfrutta abilmente, fino al muro, ancora una volta decisivo, delle ospiti, che spegne le speranze di casa. r.c.