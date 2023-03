Le sirene cantano per Dionisi e Frattesi

Non si accenderanno forse sul Sassuolo che ha ripreso quota (dopo il giro di boa solo Napoli e Lazio meglio dei neroverdi) i riflettori, ma di sicuro la ‘rimonta’ dei neroverdi – dal 17mo al 13mo posto in 40 giorni – ha acceso su di loro le luci del mercato che verrà. A cominciare da Alessio Dionisi che voci insistenti vogliono nel mirino del Torino, alle prese con un dopo-Juric che, suggeriscono i bene informati, sarebbe già cominciato: il tecnico del Sassuolo arrivò al Sassuolo con un biennale che scade a giugno, e sul suo contratto ci sarebbe anche un’opzione che è, tuttavia, un’opzione e lo rende ‘contendibile’, anche se il valzer, ovviamente, non è ancora cominciato. Giugno è lontano, ma le voci corrono, e riguardano anche Frattesi (attenzionatissimo dalla Roma, piace anche a Juve e Inter) e soprattutto Laurientè: 5 gol e 5 assist in 18 presenze ne fanno già un possibile uomo- mercato sui taccuini delle dirigenze, si dice, di Milan, Napoli e della ‘solita’ Juventus.