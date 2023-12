Le suggestioni del mercato. Dal sogno di un bomber a... Cittadini. Ma prima di tutto bisogna cedere

Finito ormai l’anno solare e comunque terminata la fase ascendente del campionato, due sono gli argomenti che solitamente vengono toccati nell’attesa che cominci il girone di ritorno. Da una parte bilanci vari e statistiche, dall’altra le suggestioni che può portare il mercato di gennaio, quello che spesso e forse anche impropriamente viene chiamato mercato di riparazione. Parlando di bilanci, proviamo ad analizzare le cifre di un attacco, quello gialloblù, che in un intero girone ha segnato appena 19 reti, ovvero il tredicesimo del campionato. Praticamente una rete a partita, dato che va a spiegare anche il fatto che sulle sette vittorie ottenute in queso girone di andata soltanto una (quella per 2 a 0 contro il Pisa al Braglia) è stata ottenuta con più di una rete di scarto. I marcatori sono stati dieci diversi, la famosa ‘cooperativa del gol’, termine fin troppo abusato nel lessico calcistico. Questo anche per sottolineare che non c’è stato nessun attaccante di ruolo che è andato oltre le tre realizzazioni personali (Manconi e Strizzolo). Considerazioni che evidentemente portano all’argomento mercato di gennaio, che scatterà tra una settimana circa. Un mercato che si preannuncia, come ogni sessione invernale, certamente non facile, soprattutto se si cerca un attaccante. E comunque le eventuali acquisizioni, come ha dichiarato Paolo Bianco nella conferenza stampa del post gara di La Spezia, passeranno da cessioni di calciatori che potrebbero manifestare il desiderio di andarsene per giocare di più. Come ad esempio Giovannini e così pure Guiebre, mentre Falcinelli (in scadenza a giugno e del quale pare difficile un rinnovo) potrebbe prendere in considerazione altre offerte. Per quel che riguarda nomi che potrebbero interessare al Modena, le voci raccolgono le suggestioni di un possibile ritorno via Atalanta di Cittadini (che non sta giocando a Monza), dell’esterno sinistro della Ternana Corrado e in coda ci potrebbe essere anche l’acquisizione definitiva di Riccio. Tutte ovviamente ipotesi da confermare, così come l’interesse per una punta (tanto per tornare al tema iniziale), merce rara in estate e ancora di più a metà stagione.

a.b.