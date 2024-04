LE TAPPE. Ora Milan e Lecce. Diversi acciaccati

SASSUOLO

Ricomincia a lavorare domani, al Mapei Football Center, il Sassuolo, ed è fin troppo facile immaginare l’umore con cui la truppa di Ballardini si allenerà cominciando la marcia di avvicinamento al dittico casalingo che lo opporrà, tra domenica e il prossimo 21 aprile, a Milan e Lecce. Le cinque gare che, sotto la gestione-Ballardini, hanno portato il Sassuolo a quota 25 (un punto a partita, per il tecnico) consegnano al Sassuolo la necessità di accelerare, perché a questa media si chiude a 32, non sufficienti a salvarsi, a occhio: si tratta di capire quanto potrà aiutare la squadra il fattore campo (16 punti, ovvero due terzi di quelli che ha, il Sassuolo li ha fatti in casa) ma anche di valutare le condizioni di alcuni singoli (Pedersen, ma anche l’Erlic uscito sofferente dall’Arechi, Kumbulla, oltre a Viti non al top) che andranno inevitabilmente ‘gestiti’,