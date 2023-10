Le tre grandi sono Parma, Palermo e Venezia . Subito dietro ecco la sorpresa Catanzaro

I colpi di Venezia e Palermo, la sorpresa Catanzaro e la risalita della Cremonese. La Serie B comincia a delinearsi in tema di forze delle squadre e di valori. I rosanero di Corini, superando il Modena al ’Braglia’ sabato, hanno approfittato del tonfo del Parma capolista a Venezia, al cospetto della formazione di Vanoli, probabilmente quella che esprime il miglior gioco del campionato (prima sconfitta per i ducali e i rosanero in questo modo si sono portati in seconda posizione ad un solo punto, ma con una partita in meno rispetto alla formazione allenata da Fabio Pecchia, foto di sinistra).

Allo stadio ’Penzo’ le reti di Busio, Tessmann ed Ellertsson schiacciano il Parma (a segno con Benedyczak e Colak nel 3-2 finale) e la classifica, appunto, ora recita Parma 20, Palermo 19 e Venezia 18. Sono 18 anche i punti di un Catanzaro matricola ma già pienamente immerso nella B, a Bolzano decide Iemmello e i calabresi (che saranno avversari del Modena il prossimo 4 novembre) sognano sempre più un posto tra le grandi del campionato.

Il Bari del grande ex gialloblù, mister Michele Mignani (foto di destra), paregga a Reggio Emilia con la Reggiana, è 1-1 anche ad Ascoli tra i marchigiani e la Sampdoria, i blucerchiati sono ormai in crisi di risultati ma la posizione di Pirlo non pare ancora a rischio nonostante un avvio terribile tra i mille problemi estivi pur sempre da considerare.

Termina in parità anche la sfida tra Cittadella e Ternana (2-2) mentre il Cosenza strapazza il Lecco (3-0) e condanna, di fatto, la panchina di Luciano Foschi prossimo a lasciare la formazione che lui stesso ha riportato in cadetteria dopo 50 anni. Il Lecco ha già fatto sapere al tecnico di voler cambiare e le parti stanno trovando un accordo per la risoluzione consensuale. Nell’anticipo del venerdì, lo ricordiamo, la Feralpi strappa un punto al Brescia ma le rondinelle trovano il gol del pari solo al 91’ e i leoni del Garda escono dal campo con molti rimpianti: potevano vincerla. Nei posticipi di ieri vittoria pesante della Cremonese a Como (1-3), ancora decisivo Coda con un doppietta e poi la rete di Okereke, per il Como segna Cutrone. Partita a reti inviolate, quella tra Spezia e Pisa.

La Serie B sembra aver designato le sue tre big (Palermo, Parma e Venezia), insieme alle quali ci si è messa la variabile Catanzaro. In zona playoff, dove staziona il Modena, è iniziato la bagarre. Dietro, tra chi risale e chi non esce dalla sabbie mobili, in grande difficoltà Lecco e Samp, segnali di ripresa da Spezia e Ternana. Ci si rivede il 21 ottobre, dopo la sosta per le nazionali.

Alessandro Troncone