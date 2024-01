Le ultime dal campo. Distorsione per Palumbo: domani non ci sarà

Tegola, e che tegola, per il Modena di mister Paolo Bianco in vista della partita di domani al Braglia contro il Brescia. Nella formazione titolare dei gialli, come nell’elenco dei giocatori a disposizione, non ci sarà Antonio Palumbo (in foto), perno del centrocampo. Il giocatore ex Ternana, difatti, ha riportato una distorsione alla caviglia e di certo salterà il match grande classico della Serie B. A questo proposito: a ieri sera erano 1.650 i biglietti acquistati per la partita delle 14, di questi 740 nel settore ospiti. La vendita terminerà oggi alle 19. Intanto ieri, mentre Ettore Gliozzi svolgeva le visite mediche (l’ufficialità dello scambio con Bonfanti arriverà in mattinata), Paolo Bianco ha diretto uno degli ultimi allenamenti in vista del ritorno in campo di domani con il Brescia. È stata una settimana di cambiamenti, senza dubbio. Si tratta del rischio che spesso si corre a gennaio, a cavallo tra una partita e l’altra.

In poco tempo è necessario dimenticare il passato, spesso importante e Bonfanti ne era un esempio. I dettagli di questa storia li abbiamo raccontati, senza dimenticare che lo squalo andava pure in scadenza nel 2025 e una decisione, ora o a giugno, andava pur presa. Detto questo, il Modena ripartirà con un Gliozzi in più, forse già a disposizione per il Brescia. Certamente lo sarà Corrado, in gruppo da qualche giorno, magari non dal primo minuto ma l’ex Ternana c’è. Si torna a riflettere e ripensare a probabili formazioni, fortunatamente anche noi stessi torniamo ad avere certezze e riguardano Fabio Gerli, putuale in regia dopo diversi mesi più Duca di Magnino perché quest’ultimo ha smaltito in settimana un po’ di influenza come, del resto, Ponsi e Manconi. Palumbo, già detto, il grande assente, Tremolada sulla trequarti, poi lo stesso Manconi e uno tra Strizzolo e Falcinelli. In attesa di Gliozzi e... di Soleri.

Il Modena non mollerà la pista che porta all’attaccante del Palermo, con il quale ha già dialogato positivamente. Dopo il Brescia sarà sciolto il dubbio anche intorno al futuro di Giovannini e Abiuso, entrambi alla ricerca di un prestito proficuo.

a.t.