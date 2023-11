Lechner, trionfo nell’ultima tappa del Giro Rosa

Nell’ultimo appuntamento di novembre l’intramontabile Eva Lechner si è aggiudicata la gara Open internazionale di Genova, ultima tappa del Giro Rosa del fuoristrada, mentre l’U23 Giada Martinoli, pur bersagliata dalla sfortuna, si è aggiudicata il Giro tra le Under 23, centrando il primo bersaglio dell’Ale Team Cycling Modena. Nella corsa ligure si sono messi in luce tra i modenesi Marcello Pelloni e Nicolò Fiumara (allievi) e gli juniores Edoardo Bonafini, Luca Spezzani e Matteo Rinaldi. nel Trofeo Amerigo Severini ha colto una bella vittoria l’allievo Stefano Cavalli seguito nella top ten da Giulio Baccini (5°), Nicholas Scalorbi (6°) e tra le allieve la campionessa regionale Jolanda Sambi ha colto l’argento, al pari dell’esordiente Lucio Baccini. Sempre ad Ancona hanno terminato nella top five gli juniores gialloblù Giacomo Ghiaroni (4°) e Alessandro Ingrami (5°) e nella gara Open M 3° Filippo Fiorentini (A Favole del Ciclismo) 14° il vignolese Enrico Benassati. Infine sempre per il ciclocross la figlia d’arte Lucia Bramati (Ale Cycling) è terminata 11^ a Dublino in Coppa del Mondo tra le U23. Pieno successo ha riscosso la Giornata del ciclismo Giovanile Modenese coiordianta dal presidente Enzo Varini svoltasi a Montale, nello splendido Parco Grizzaga con il supporto del Team Ali Dorate presieduto da Maurizio Guastadini, Ciclistica Maranello guidata da Ernesto Di Renzo e con il sindaco Massimo Paradisi. Questi i vincitori delle varie specialità: Luca Gaetti (Iaccobike Sassuolo); Thomas Bellentani, Filippo Taddei, Aurora Petrucci,e Andrea Basaglia (U.C. Sozzgalli); Mattia Flavio Richeldi,Yousef Rammal,ed Alessio Bonfiglioli (Cicl.Maranello);Kiara Bombarda,Valentina Tasselli,Andrei David Scientei,Leonardi Mau ed Edoardo Cattabriga (Cicl. Novese):Grazia Di Benedetto,Fabian Ferraresi e Marina Marchi (Pol.S.Marinese); Emma Canalu e Nour Basmakh(Serramazzoni): Stella Ferrari (Cicl.Pavullese).

Andrea Giusti