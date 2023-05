L’effetto maltempo cambia il programma

Come quasi tutti gli sport emiliano-romagnoli, anche il programma del week end dell’atletica risulta modificato: il Campo Scuola di Modena avrebbe dovuto ospitare la rassegna che metteva in palio i titoli emiliano romagnoli individuali, ma quanto avvenuto in Romagna ha spinto la Federazione al doveroso atto di derubricare l’evento in un meeting semplice con i titoli che saranno assegnati in un’altra manifestazione da calendariare. Sotto la Ghirlandina, quindi, si terrà una normale due giorni di gare intitolata alla memoria di Antonio Brandoli, personaggio storico volto della Fratellanza. Partendo dalla velocità, nei 100 si rivedrà Andrei Zlatan, agli ostacoli con Jordan Martinez Herrera è il favorito, fino al mezzofondo, che proporrà un 5000 molto interessante con Alessandro Pasquinucci: nei salti c’è attesa per la prova di Jacopo Mussi, che nell’asta va alla ricerca del primo balzo a cinque metri della stagione, mentre nei lanci sicuri protagonisti Lorenzo Puliserti nel martello e Matteo Storti nel disco. Buoni accrediti anche nel settore femminile, con gare interessanti per Alessia Soukhomazov, Emma e Lisa Martignani nelle gare piane, mentre nel mezzofondo spicca la gara dei 1500 con Martina Cornia e Aurora Imperial: nell’alto c’è da registrare l’esordio stagionale di Nicole Romani, mentre nei lanci Lucy Omovbe nel peso ed il tandem Martina Celeghini-Erica Dotti nel disco, cercano prestazioni importanti.