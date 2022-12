L’eliminazione va metabolizzata, dietro l’angolo c’è già la Lube

Una sconfitta da metabolizzare non velocemente, ma con lo spirito corretto, quella di mercoledì con Trento (foto). Una sconfitta maturata contro una squadra nel complesso più forte, che ha speso di più e che ha più soluzioni per cambiare la partita, ma arrivata dopo un match gagliardo, nel quale i ragazzi allenati da Angelo Lorenzetti hanno seriamente rischiato di finire sotto 2-0. Purtroppo Modena non è riuscita a concretizzare l’occasione di un ghiotto set ball sul 26-25 del secondo, e lì possono stare i rammarichi della partita, e dalla chiusura del parziale in avanti l’Itas ha ritrovato Lavia e soprattutto un fin lì spento Kaziyski e ha fatto praticamente per un’ora gara di testa.

La Valsa Group però ha due grandi meriti: il primo è quel primo set strepitoso, giocato con un acume tattico (farina del sacco dello staff e di Bruno) e con una precisione chirurgica nelle difese e nelle rigiocate che metterebbe in difficoltà chiunque, non soltanto Trento; il secondo merito è quello di non aver mai comunque ceduto di schianto, evento capitato spesso a inizio stagione e anche più recentemente contro Perugia. Gli avversari di Ngapeth e soci hanno dovuto mantenere altissima la concentrazione e il livello di gioco per tutta la durata dell’incontro per portarlo a casa, sempre col fiatone.

Prossimi obiettivi. Su cosa deve concentrarsi ora la formazione gialloblù sfumata la Final Four di Roma? Intanto sulle prossime sei partite, quelle del mese di gennaio: due durissime, quasi impossibili seppur in casa, le altre quattro quelle da provare a vincere, tre in trasferta e una in casa. Modena inizierà l’anno in casa con la Lube il 7 gennaio: leggermente meno forte di Perugia e Trento, forse, ma pur sempre formazione in grado di eliminare Modena dalla Supercoppa e di strapazzarla 3-0 in campionato. Poi ecco la trasferta in Germania, a Luneburg, per l’andata dei play off di Coppa Cev l’11 gennaio (il ritorno al PalaPanini sarà il 25). I prossimi due turni sono quelli da passare per Modena, per poi gettarsi nell’agone delle semifinali. In campionato Bruno e soci saranno di scena poi a Milano il 15 gennaio per vendicare il 2-3 dell’andata, in casa con Perugia il 22 e infine a Cisterna il 29 gennaio. Obiettivi allora: il passaggio del turno in Cev, ovviamente, e almeno 7 punti in classifica, puntando ai 9. Possibile? Con questa Modena sì.

Alessandro Trebbi