L’esordio di Bianco con il Formigine Poi test contro Lucchese e Torino

di Alessandro Troncone

Esordio col Formigine. Poi il livello si alza con Lucchese e Torino. Sono questi i primi tre avversari dell’estate canarina, tra Fanano e Dimaro, i primi tre test con Paolo Bianco alla guida del Modena.

In Appennino si parte praticamente subito, tre giorni l’inizio della prima parte del ritiro, il 18 luglio, con la sgambata contro la formazione modenese che milita in Eccellenza (fischio d’inizio alle ore 17 al Campo Lotta di Fanano). Il 23 luglio, a chiudere la settimana, la gara con la Lucchese, i toscani sono reduci da un buonissimo campionato nel girone B di serie C (anche in questo caso, inizio alle ore 17 al Lotta). A Dimaro, dove il Modena arriverà il 26 luglio, alcuni giorni di allenamento poi la "trasferta" di Pinzolo il 28 luglio per l’amichevole di lusso con il Torino di Juric, il fischio d’inizio è previsto per le ore 15.

Una serie di partite in crescendo, dunque, in modo da poter tirare già una prima somma dopo l’incrocio coi granata che non sarà l’ultimo del ritiro in Trentino. Non è da escludere che i canarini non riescano ad organizzare un altro test, magari con una formazione straniera o, più o meno, dello stesso livello del Toro per chiudere il cerchio prima dell’impegno di Coppa Italia in programma il 12 agosto. Con l’annuncio ufficiale del calendario parziale delle partite estive, il Modena, di fatto, inizia a mettere nel mirino per davvero l’inizio della nuova avventura targata Bianco. C’è sempre il mercato ad avere le pagine più intriganti di questi giorni, ne è stato un esempio il nome di Massimo Coda accostato ai canarini di cui vi abbiamo ampiamente reso conto due giorni fa sulle nostre colonne. Più realistico è pensare ai ragazzi che il ds Vaira sta monitorando, in particolare quelli della Juventus Next Gen, da Sersanti a Barbieri (terzino destro), fino a Besaggio, altro centrocampista classe 2002 che rientrerà al Genoa per fine prestito ed è pronto ad un altro prestito in B. I primi due passi, però, saranno Cauz e Manconi, per i quali si attende l’ufficialità ad inizio della prossima settimana.

Idem Cotali, a ridosso tra la fine di giugno e gli inizi di luglio ma è pura formalità. Nel frattempo viene avvicinato il nome di Tremolada al Palermo ma, come vi abbiamo spesso raccontato, il Modena ritiene il trequartista uno di quei giocatori dai quali ripartire con il benestare di Bianco. Poi, se fosse Tremolada a chiedere di essere ceduto e il Palermo, o chi per esso, soddisfasse le richieste dei Rivetti, lo scenario cambierebbe. Scenario che, al momento, non esiste.