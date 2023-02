L’eterna giovinezza di Adil Mezgour L’ex Castelfranco a 40 anni segna ancora

Il prossimo 11 marzo festeggerà i 40 anni, ma Adil Mezgour non smette di segnare. Il bomber marocchino che ha fatto grande il Castelfranco ai tempi della D continua a timbrare sottoporta con la maglia del Rimini United, nella Seconda categoria romagnola. Nel 3-2 sull’Athletic Poggio l’attaccante ha firmato una magica tripletta: primo gol con un lob dal limite, poi di testa e quindi con una punizione magistrale da 20 metri. Per Mezgour – che dopo gli anni di C fra Bellaria, Cassino, Savona e Poggibonsi si è stabilito in Romagna - sono 10 le reti fin qui, con la doppia cifra raggiunta a metà stagione come accaduto tante volte con la maglia del Castelfranco dal 2004 al 2008 prima del ritorno a dicembre 2016.

d.s.