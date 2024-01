L’evento al Forum Monzani. Viscidi: "Bianco è un esempio di dedizione»

Qualcuno ricorderà quelle tre partite, tra gennaio e febbraio 2006.

Non fortunate, furono le sue ultime tre partite da allenatore prima di intraprendere la carriera in Federazione nel 2010 chiamato da Arrigo Sacchi al suo fianco. Oggi, Maurizio Viscidi (foto) è coordinatore delle nazionali giovanili maschili ed è stato ospite al Forum Monzani del Modena e di Andrea Catellani per una lezione sulle metodologie di allenamento nel settore giovanile davanti a oltre 400 iscritti, tra allenatori e dirigenti di società del territorio.

Viscidi è stato allenatore anche di Paolo Bianco, quando sedeva sulla panchina del Treviso nel 2001. In quella occasione conobbe bene l’attuale tecnico canarino e sorride ricordando il Bianco giocatore e pensando al Bianco allenatore: "Ogni volta mi stupisco di come i miei ex calciatori cambino, quando diventano allenatori o addirittura dirigenti o responsabili – ha detto Viscidi –. Mi piace vedere la loro evoluzione, Paolo è stato mio difensore a Treviso ed era estremamente attento e concreto, capace di difendere ma anche di impostare. Ragazzo serio, sempre concentrato, caratterstiche che ha mantenuto anche da allenatore e ci mette tanta dedizione. Modena? Rimasi 15 giorni, ricordo. Fu talmente breve, è stata un’esperienza davvero molto particolare e sfortunata della mia carriera da allenatore", ha concluso il coordinatore della nazionali giovanili ospite al Monzani.

