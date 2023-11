L’evento. La Ciclistica Maranello fa festa insieme al team Ali Dorate Montale

Tradizionale festa di fine stagione a Montagnana di Serramazzoni per la Ciclistica Maranello ed il team Ali Dorate Montale. La società del Cavallino Rampante presieduta da Pietro Manfredini e quella montalese guidata da Maurizio Gastandini hanno concluso in sinergia tra i ciclismo giovanile quello e quello amatoriale con Valentina Zini tricolore a cronometro. I Giovanissimi biancocelesti guidati dal miticp Loris Manicardi coadiuvato da Gianfranco Bonfiglili hanno una ventita di successi e su tutti spiccano i 13 conquistati da Flavio Matti Richeldi, mentre completavano la pattuglia giovanile Beatrice Stefanelli, Silvia Mangano,Sebastian Fontana,Matteo Soscis,Francesco MIchelini,Lorenzo Mangano, Francesco Stefanelli, Leonardo Giaconelli,Francesco Melotti,Tommaso Melotti,Youssef Rammal Giovanni Vittorio Stefanelli,Jacopo Vallese, Alessio Bonfiglioli,Jacopo Corticelli e Francesco Giaconelli. La pattuglia degli esordienti con Marcello Pelloni che si è riconfermato campione regionale su strada e Nicolò Fiumara campione provinciale ciclocross completavano i ranghi Simone Pelloni,Giulio Ballantini,Samuele Boschetti, Matteo Remigi e Marcelloni Tomei che nel 2024 assieme al new entry Riccardo Collina debutteranno tra gli allievi diretti da Caudio Caselli e Davide Pelloni. Erano presenti il sindaco di Maranello Luigi Zironi ed il presidente provinciale Enzo Varini.

Andrea Giusti