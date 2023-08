L’ex bomber Catellani responsabile del settore giovanile

Fra le novità più importanti della stagione gialloblù c’è quella di Andrea Catellani, nuovo responsabile del settore giovanile con un contratto fino al 2028. L’ex bomber canarino arriva dalla Spal al posto di un ’totem’ come Mauro Melotti, che dopo essere stato giocatore e allenatore della prima squadra, dal 2019 ha guidato i baby canarini. Catellani aveva appeso le scarpette al chiodo nel 2017 e dopo un primo anno di apprendistato all’Entella per tre stagioni è stato al Chievo quindi negli ultimi due anni ha lavorato alla Spal con il doppio consecutivo scudetto nella categoria Under 18. Al suo fianco ci sono il responsabile dell’area tecnica Alessandro Consolati, con il vice Filippo Bruni, poi il responsabile Corporate settore giovanile e Accademia Fabio Dall’Omo, il coordinatore organizzativo dell’agonistica Andrea Mezzapelle, quello dell’attività di base e Accademia Roby Malverti, quello tecnico dell’attività di base Gennaro Puca, quello dei progetti speciali Elena Viani e quello scouting Gianluca Cavazzuti. Questi i tecnici canarini: alla Primavera, che giovedì ha trionfato al ’Città di Vignola’ confermato Paolo Mandelli, all’Under 17 la novità è Michele Troiano dalla Spal come Leonardo Fontanesi per l’Under 15, promozione in Under 16 per Mirco Martinelli, mentre Giovanni Morselli guida l’Under 14 Pro e Bruno Notari l’Under 13.

d.s.