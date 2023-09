L’ex d.s. Cesati a Gialli di Sera

Si torna a parlare del Modena e dell’ottimo momento dei gialloblù stasera alle 21,30 su Trc nel corso del programma Gialli di Sera. Tra gli ospiti l’ex d.g. del Modena, Roberto Cesati e il super tifoso Stefano Guidetti. In collegamento esterno Giancarlo Tacconi sarà alla ‘Baracchina’ insieme ad alcuni tifosi canarini. Sarà il momento per fare il punto sull’ottima situazione del Modena che si trova al secondo posto a punteggio pieno alle spalle del Parma, ma con una partita in meno. Tutto questo alla vigilia di una sosta che precederà la partita contro il FeralpiSalò, che potrà dare ulteriori indicazioni sulle potenzialità della squadra di Bianco.