L’ex Gallicchio non si fida del Carpi: "Contro di noi si gioca tanto"

CARPI

È la miglior Bagnolese della stagione quella che il Carpi troverà sulla sua strada domenica, avversario che per intensità e momento rappresenta il peggior cliente per la banda-Contini. I reggiani guidati dal grande ex Claudio Gallicchio vengono da 3 vittorie di fila, dopo averne colte 4 nelle precedenti 21 gare. "Le tre vittorie – racconta Gallicchio – sono un bel trampolino, ma allo stesso tempo non è facile gestirle per una squadra giovane come la nostra. Bisogna subito frenare l’entusiasmo e tenere un profilo basso, contro una squadra forte come il Carpi sarebbe un errore mortale abbassare la guardia. Il Carpi è stato costruito per vincere, ha giocatori che in ogni momento possono farti la giocata vincente. Mi ricordo all’andata: il 3-0 fu anche stretto al Carpi, è vero che ci annullarono il gol dell’1-1, ma rivedendolo penso che sia stata una decisione giusta, mentre dal campo mi sembrava regolare. Ci surclassarono dal punto di vista tecnico e fisico, questo ci deve servire da monito". Per Gallicchio i colori biancorossi sono speciali. Da 25 anni vive in città, da giocatori ha sfiorato la B nel ’96-97, ha guidato per due anni l’Under 17 (2015-17) e l’annoi scorso per 10 gare la prima squadra. "In un momento diverso della stagione – spiega – sarebbe stata una gara speciale perché tutti sanno quanto sia legato al Carpi, ma ora la posta in palio è troppo alta e penso solo a fare il massimo con la Bagnolese che aldilà delle 3 vittorie ha trovato il passo giusto in questo ritorno. La frenata del Carpi? Sinceramente non me l’aspettavo, il campionato è ancora lungo ma penso che andare a prendere la Giana sia davvero dura. E il fatto che venga da 3 gare in cui non ha vinto non mi fa piacere, avrei preferito trovare una squadra che veniva da 3 vittorie e che magari potesse pensare di avere vita facile. Sarà una gara importante anche per loro". Dal campo. Oggi Balducci conoscerà l’esito della risonanza al ginocchio svolta a Parma, dove domani sarà sottoposto allo stesso esame anche Sall che ieri ha cominciato a muoversi. Entrambi sono sicuramente fuori uso per Bagnolo, così come Navarro e Ranelli che hanno lavorato a parte, mentre Laurenti ha svolto tutta la seduta d’allenamento con i compagni e se non ci saranno intoppi sarà sicuramente convocabile, anche se con un minutaggio nuovamente ridotto.

Davide Setti