L’ex Leal avverte Valsa: "Daremo il 150%"

di Alessandro Trebbi

Mentre Modena non ha avuto un momento libero, preparando la gara di ritorno della finale di Coppa Cev, godendosi i festeggiamenti post vittoria e al contempo provando a preparare il secondo colpaccio di fila, il successo in gara 5 che sarebbe il traguardo più prestigioso della stagione, Piacenza ha avuto otto giorni per arrivare al massimo della condizione alla partita che potrebbe ribaltare il 2-0 iniziale e mandare i ragazzi di Massimo Botti in semifinale. A presentare il match del Lunedì dell’Angelo che conta tantissimo per l’una e per l’altra formazione, sono stati il palleggiatore Antoine Brizard e l’ex schiacciatore di Modena Yoandy Leal. Per il francese addirittura Modena è ancora la favorita della serie, aggiungendo poi una nota su quale potrebbe essere il comparto tecnico nel quale fare ancora di più la differenza: "Il fatto di essere riusciti ad andare a gara 5 rimanendo in corsa per lo scudetto non può che essere una grande soddisfazione per tutti noi. Da un paio di gare stiamo giocando una più che buona pallavolo, difendiamo molto meglio e anche a muro le cose stanno andando meglio. Adesso ci aspetta una vera e propria finale, sarà una gara difficile ma rimango molto fiducioso anche se possiamo fare ancora meglio in transizione e attacco rispetto a quanto fatto fino qui". Modena è avvisata e dovrà trovare le contromisure al gioco veloce e vario del regista campione olimpico. Leal, accolto da sonori fischi nelle due gare del PalaPanini per i trascorsi della stagione passata, presenta l’incontro così, dopo aver giocato le ultime due gare molto bene ma essere apparso in ottima forma in tutte le partite giocate sin qui contro Modena, nel complesso: "Noi stiamo molto bene di testa, un po’ stanchi fisicamente ma in partite come può essere una gara 5 conta soprattutto la testa, si vincono mentalmente. Ci stiamo preparando bene, sappiamo che non sarà una gara facile perché vincere là a Modena non è mai semplice per nessuna squadra: noi cercheremo di riuscirci per la seconda volta consecutiva. In campo ci sarà da dare il 100%, io cercherò di fare il 150%, siamo cresciuti come squadra rispetto alle prime due gare che non avevamo giocato male ma eravamo meno squadra".

Anche i piacentini sono più che agguerriti al cospetto di una gara che per loro vale una stagione, ma anche per Modena vale tantissimo: chi vince è sicuro di giocarsi fino alla fine le proprie carte per lo scudetto, ma soprattutto sarà certo di giocare una coppa europea la prossima stagione, con grandi chance di arrivare in Champions, competizione alla quale si qualificano tre delle quattro semifinaliste. Sarà Modena o sarà Piacenza? Lo scopriremo il lunedì di Pasquetta.