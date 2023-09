L’ex portiere Pomini a ’Barba e Capelli’

Inizia stasera la nuova stagione di televisiva di ’Barba e Capelli’, il settimanale sportivo di Trc in onda alle 23. Ospite della trasmissione l’ex portiere del Sassuolo, Alberto Pomini, che nei giorni scorsi ha annunciato il suo ritiro dal calcio agonistico. Sarà un Pomini diviso tra presente e passato, dall’arrivo nel 2004 in un Sassuolo che militava in C2, al momento più alto della sua esperienza in neroverde, con la promozione in serie A.

Il portiere veronese parlerà anche del suo ex compagno di squadra Paolo Bianco, oggi mister a Modena, e della sfida di domenica tra Frosinone e Sassuolo, squadre allenate da Di Francesco e Dionisi, due tecnici che hanno allenato Pomini. In studio anche il giornalista Stefano Fogliani, testimonianze di Alberto Bartoli, ex allenatore dei portieri del Sassuolo e di Nereo Bonato.