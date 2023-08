Lfn vince l’argento

Lfn Modena ha tenuto alta la bandiera geminiana con la medaglia d’argento alle recenti finali nazionali Open maschile di pallavolo del Csi, che si sono svolte in quattro Comuni della pedemontana modenese (Sassuolo, Maranello, Formigine e Fiorano). Un percorso straordinario cominciato con il successo nel campionato provinciale grazie al 3-0 in finale sulla Pgs Smile dopo le due vittorie per 3-1 e 3-2 sul Duca Volley in semifinale, poi proseguito con il primo posto ai Regionali (successo 2-0 ancora sullo Smile e 2-1 sulle Furie Rosse Forlì) e quindi completato nelle gare tricolori, centrando l’obiettivo che la società si era prefissato a inizio stagione: nelle finali scudetto è arrivato subito il successo per 3-0 contro i liguri Chiavari, poi la sconfitta per 2-1 contro i siciliani del Liotri e quella sempre per 2-1 contro i campani del Cava dei Tirreni che ha comunque lasciato Lfn Modena al secondo posto con l’argento tricolore al collo.