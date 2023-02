"Li conosciamo, hanno qualità"

"Il 5-2 al Milan è stato un risultato eclatante, ma il Sassuolo ha sempre fatto delle ottime prestazioni, anche nelle partite in cui non ha fatto risultato ha sempre dimostrato di essere una squadra con delle qualità importanti". Sarà che ci ha sbattuto contro la stagione scorsa, perdendo l’ultima gara giocata al Mapei Stadium, o che anche all’andata, alla Gewiss Arena, i suoi hanno faticato parecchio a battere i neroverdi di Dionisi, ma l’idea è che il tecnico dell’Atalanta non si fidi troppo dei neroverdi. "Ci conosciamo – dice il Gasp, in foto – nel senso che noi conosciamo bene loro e loro conoscono bene noi: i neroverdi hanno cambiato qualcosa, ma l’impianto è quello ed è valido". Sufficientemente valido, fa capire il tecnico dell’Atalanta, da dare battaglia, magari approfittando delle stanchezze dovute alla gara di Coppa Italia che, dice Gasperini, "abbiamo comunque lasciato a testa alta: ma per il campionato che abbiamo fatto fin qua la strada principale per l’Europa resta il campionato". E il campionato fa tappa a Reggio, stadio spesso amico della Dea, che ci ha conquistato una storica qualificazione in Champion’s nel maggio del 2019, e cerca un altro acuto per dire che in corsa, con le big, c’è anche lei, che tra le big ci sta a pieno titolo. Out Palomino e Zappacosta, Zapata e Muriel non al top ("Senza di loro al massimo non andiamo da nessuna parte") ma il tridente nerazzurro mette i brividi al Sassuolo, che prende gol da 12 gare di fila, mentre la Dea di gol ne ha fatti 39 e va a segno ininterrottamente dal 23 ottobre.

Stefano Fogliani