Limidi senza rivali pronta a stappare lo champagne

Quattro gare da giocare e un vantaggio di 11 punti sulla seconda. Salvo crolli al momento impensabili, sarà il Limidi la prima modenese a stappare lo champagne per il salto di categoria. I biancazzurri stanno dominando il girone "B" di Terza categoria e domenica, con il netto 4-0 alla Novese firmato dalla doppietta di Cerchiara e dai gol di Rega e bomber Agyei, hanno aumentato ancora il vantaggio sul San Paolo secondo, fermato in casa sul pari dal Concordia. I ragazzi di Ciriaco Martignetti hanno così 4 match point per riconquistare quella Seconda categoria che nella frazione solierese manca da oltre un decennio. La festa scatterebbe domenica prossima comunque in caso di successo sul campo del San Vito penultimo, ma potrebbe arrivare anche pareggiando se il San Paolo non dovese vincere a Magreta o addirittura anche in caso di ko se i rivali perdessero e il 4Ville terzo a -12 non dovesse battere la Rinascita Budrione. Conti puramente matematici, perché poi i biancazzurri avrebbero comunque altri 3 match point e stanno dominando da settembre con 15 vittorie, 6 pari e un solo ko in 22 gare, 49 reti segnate (più di 2 di media a gara) e solo 15 al passivo. d.s.