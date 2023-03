L’impresa del Fiorano è solo sfiorata

fiorano

2

montecchio

2

FIORANO: Pagliani, Back (37’ s.t. Kwakie), Zikaj, Barbieri, Ficarelli, Galli (41’ s.t. Caselli), Vaccari, Dapoto, Ienna, Cataldo, Opuku (30’ s.t. Angelillis). All. Cavuoto (Varieschi, Cervino, Wusu, Sernesi, Runaj, Schiavone)

MONTECCHIO: Terzi, Pavarini, Iaquinta (32’ s.t. Frontera), Oliomarini, Contini, Blotta, Bevilaqua (28’ s.t. Nouvenne), Bassoli (38’ s.t. Dallari), Attolini, Dallaglio, Zavaroni. All. Capanni (Bartoli, Bandaogo, S.t.asi, Longhi, Mirabella, Silipo)

Arbitro: Vitali di Bologna (Bracali, Mordos).

Reti: 39’ p.t. Bevilaqua, 17’ s.t. Cataldo 28’ s.t. Ienna, 45’ s.t. Attolini

Note: ammoniti Galli, Dapoto, Bassoli Sfiora l’impresa, il Fiorano, ma deve accontentarsi di un pareggio contro il più quotato Montecchio. I reggiani vanno in vantaggio per primi a fine primo tempo, ma vengono raggiunti e sorpassati dal ritorno dei biancorossi, in gol con Cataldo e Ienna. È la mezz’ora della ripresa, sembra fatta, ma il Montecchio trova il pari, con Attolini, allo scadere, complice una grave disattenzione della difesa del Fiorano.