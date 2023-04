L’impresa di Gaddi, vince i mondiali juniores

Un’impresa incredibile, quella della modenese Caterina Gaddi ai mondiali juniores di ginnastica artistica appena svoltisi ad Antalya (Turchia). La quattordicenne figlia d’arte (Andrea Gaddi, il padre, è stato in Nazionale e ha partecipato ai campionati di serie A fino a 40 anni, un record per la ginnastica italiana), ha strabiliato il mondo. Come? Vincendo addirittura tre medaglie nella competizione giovanile che è l’ultimo passo prima di esordire nei senior. Prima è arrivato il bronzo a squadre, con una squadra, quella italiana, infarcita di giovani promesse tra cui assieme alla Gaddi anche July Marano e Giulia Perotti. Poi il bronzo nell’all around individuale, terza al mondo nella sua categoria a dimostrazione che la Gaddi non è un atleta da specialità singola, ma può difendersi anche nel concorso generale, grazie alla sua versatilità e alle sue doti. Nella giornata di sabato scorso, poi, il capolavoro con la terza medaglia, questa volta quella più preziosa: Caterina infatti, classe 2008, ha guadagnato l’oro nella competizione iridata alle parallele con un incredibile punteggio di 13.600 nell’esercizio finale, un punteggio che ha superato non di poco quello che la Gaddi aveva ottenuto il giorno prima nel concorso generale (13.366). Per le avversarie non c’è stato assolutamente nulla da fare, nemmeno per l’altra azzurra, Giulia Perotti, che con 13.100 è riuscita a salire sul terzo gradino di un podio quasi tutto italiano, con la tedesca Helen Kevric ad aggiudicarsi il bronzo. La fuoriclasse modenese, stella nascente dalla Vis Academy Sassuolo, è allenata da Linda Balugani, che l’ha cresciuta nelle scorse stagioni. Ora si allena nel rinomato centro federale di Brescia, dedicato esclusivamente dal CONI alla ginnastica artistica e alla sua federazioni. . Anche il nonno, Roberto, è un personaggio noto in città essendo stato titolare dell’Italkero.

