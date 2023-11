L’INFERMERIA. Gerli, è stiramento. Torna dopo la sosta

Oggi canarini di nuovo al lavoro, sabato al Braglia arriva la Sampdoria (16:15) ma per Bianco poco cambierà rispetto ad una settimana fa. È un leggero stiramento per Fabio Gerli, questa l’entità dell’infortunio che aveva fermato il metronomo prima di Catanzaro e ciò significa che il Modena dovrà fare a meno di lui almeno fino a dopo la sosta. Il ritorno è previsto, se il recupero procederà nei tempi ordinari, per la partita d’alta quota di Parma del 25 novembre. Rientro rimandato anche per gli altri giocatori ai box, ovvero Cauz, Gagno, Falcinelli e Strizzolo. Sarà dunque una settimana identica alla scorsa nella preparazione ad una gara che vedrà certamente un Braglia vestito a festa. Pressoché sicura la presenza massiccia dei tifosi blucerchiati nel settore ospiti che andrà verso il tutto esaurito, stessa cosa vale per la Montagnani e per gli altri settori dello stadio.

Alessandro Troncone