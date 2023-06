L’iniziativa benefica: un libro per Martina

Un libro per... Martina. Si chiama ’B come Modena’ il progetto a cui il club ha collaborato, in particolare nella figura della famiglia Rivetti, per dare un supporto alle cure di Martina, la giovanissima e specialissima tifosa canarina. Il volume, i cui proventi saranno interamente destinati alle terapie di Marti, sarà presentato il prossimo 28 giugno al Bar Orchidea di Modena di via Nobili 91.

Non è la prima volta che i Rivetti e più in generale il Modena fa sentire il proprio sostegno a Cristiano e Silvia, i genitori, attraverso iniziative e raccolte fondi alle quale hanno partecipato in prima persona capitan Pergreffi e altri protagonisti della formazione gialloblù. Martina è diventata anche una vera e propria mascotte del tifo, allo stadio Braglia non mancano cori e striscioni in suo favore. Per tutte le info sul libro e sull’evento contattare le pagine social Facebook e Instagram ’Gli amici di Martina’.