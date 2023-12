L’inossidabile Eva Lechner conquista il suo sesto sigillo stagionale a Bolzano

Ancora una domenica di successi per l’Ale Cycling Team Modena del presidente Stefano Belloi, mentre la juniores Giada Martinoli ha chiuso al 20° posto in Coppa del Mondo a Namur(Belgio), miglior risultato delle azzurre. L’inossidabile Eva Lechner ha gareggiato nella sua Bolzano giungendo in perfetta solitudine nella nona prova del Trofeo Triveneto, conquistando il suo sesto sigillo stagionale con la casacca del team modenese. Lo squadrone giovanile diretto dalla ex tricolore Milena Cavani, si è presentato con tante ambizioni al Trofeo Città di Montegranaro (Ancona) conquistando il successo tra gli esordienti del 2° anno con Lucio Baccini mentre tra le donne è giunta 7^ Beatrice Trabucchi. Nella prova successiva, riservata agli allievi del 1° anno, si è fermato ai piedi del podio il campione regionale Nicholas Scalorbi, con i compagni di colori Matteo Micali (7°) e Christian Vargas (9°). Netto dominio dell’Ale Cycling tra gli allievi del 2°, con Stefano Cavalli e Giulio Baccini che hanno conquistato i primi due gradini del podio, mentre tra le donne vittoria di Valentina Bravi (A Favore del Ciclismo) diretto da Michele Paletti con Jolanda Sambi (Ale Cycling) che ha conquistato il bronzo.

Tra le juniores bella vittoria di Alice Pascucci (Ale Cycling), terza assoluta nella gara Openf ed infine a Montegranaro buon quarto è giunto Alex Fratti (A Favore del Ciclismo). Trasferta toscana in quel di Cinquale (Ms) della pattuglia A Favore del Ciclismo del Team Paletti, che ha conquistato il successo tra gli esordienti 2° anno con Leonardo Manfredi, l’argento con Filippo Fiorentini nella gara OpenM e il doppio bronzo con l’allievo 1° anno Marcello Pelloni e quello del 2° anno con Marco Benassi. Nella corsa toscana, che ha concluso il Città di Cinquale, ha conquistato uno splendido bronzo il vincitore del Master Cross Emilia, il modenese Luca Spezzani, che ha preceduto il compagno di colori Manuel Mutolo.

Andrea Giusti