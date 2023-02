C’è l’Inter, oggi, per il Sassuolo Femminile. Sconfitta una settimana a Roma dalla capolista, per la squadra di Piovani un’altra trasferta tutt’altro che semplice contro un’altra squadra di alta classifica. Servirà una prestazione maiuscola per portare qualcosa a casa.

Quarte e ormai certe di disputare la poule scudetto le nerazzurre, bisognose di altri punti con cui affrontare la poule salvezza le neroverdi, reduci da due stop di fila e incalzate da Sampdoria e Parma che inseguono da vicino: la gara di Milano (si gioca alle 14,30, diretta timvision, al Konami Youth Development Centre) chiude la sedicesima giornata, la terz’ultima della regoular season.

La giornata Juventus-Milan 1-2; Pomigliano Femminile-Parma Femminile 0-0; Como Femminile-Roma 0-1; Sampdoria-Fiorentina 1-4; Inter-Sassuolo

La classifica Roma 42 punti; Juventus 34; Fiorentina 34; Inter* 29; Milan 28; Pomigliano Femminile 14; Sassuolo*, Como Femminile 11; Sampdoria, Parma Femminile 10 (* una gara in meno)