L’Inter su Frattesi, opzione Mulattieri

SASSUOLO

Non è stata la ‘cena per farli conoscere, visto che tra i due i rapporti sono saldi e assidui, quella andata in scena tra Giovanni Carnevali e Giuseppe Marotta di cui ha dato conto la ‘Gazzetta dello Sport’. Ma potrebbe essere la cena che ‘mette avanti’ l’Inter, rispetto alle altre pretendenti, nella corsa a Davide Frattesi. Sul centrocampista neroverde anche Roma e Juventus, oltre ad un’offerta dalla Premier. Nota anche la richiesta di Carnevali, ovvero tra i 35 e i 40 milioni (il 30% alla Roma) che non sembra aver scoraggiato i nerazzurri, pronti ad inserire come contropartita tecnica quel Samuele Mulattieri, centravanti classe 2000, che in stagione ha fatto sfracelli nel Frosinone che ha vinto la B, andando a segno per 12 volte.

s.f.