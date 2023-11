Lipani con gli azzurrini si fa notare. Per lui anche un gol in Nazionale

Piccoli neroverdi crescono, e oltre che alle spalle dei vari Henrique, Boloca, Obiang studiano, all’università del centrocampo, anche in nazionale, mettendo a frutto quanto appreso allenandosi coi ‘grandi’.

E’ il caso di Luca Lipani, centrocampista classe 2005 acquistato questa estate dal Genoa, con il quale il giovanotto ha debuttato, 17enne, in serie B, che mercoledi è andato in campo – con addosso la fascia di capitano – con l’under 19 impegnata (da campione in carica) nella prima fase di qualificazione all’Europeo.

Per lui anche un gol nel 7-0 rifilato dagli azzurrini al Liechtenstein a sigillare un mese da mettere in cornice. Il 2 novembre scorso l’esordio in prima squadra in Coppa Italia – 30’ contro lo Spezia – cui vanno aggiunte le due gare giocate con la Primavera che, con tre vittorie consecutive nelle ultime 3 gare, si è affacciata alla zona nobilissima della classifica che vale la poule scudetto.

Lipani è adesso atteso agli altri due match che aspettano gli azzurrini (sabato e martedi giocherà contro Svizzera e Svezia) in vista di Euro 2024 e poi rientra.

Con doppia opzione a disposzione: domenica 26 c’è Empoli-Sassuolo, il giorno dopo il Sassuolo Primavera gioca contro il Monza.

Lo chiami Dionisi, lo chiami Bigica, lo chiamino entrambi, un altro weekend non privo di prospettive per il giovane centrocampista…

s.f.